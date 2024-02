Posticipo Serie A | Atalanta-Lazio 3-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 febbraio 2024) 19.52 I bergamaschi consolidano il 4° posto. Sponda di testa di Scalvini, Pasalic controlla e scarica in rete. Al 16' gli orobici indirizzano il match.I biancazzurri non riescono mai a pungere, i padroni di casa dispongono del campo a piacimento. Al 43' mani di Marusic in mischia, De Ketelaere fa centro dal dischetto. Holm, di testa sfiora la traversa. Miranchuk esalta i riflessi di Provedel.Al 76' De Ketelaere cencede il bis personale in bello stile. Entra Immobile che si procura (fallo di Djimsiti) e trasforma il rigore del 3-1 (84')