Portico di Caserta | maltrattamenti | lesioni personali e minaccia | arrestato 34enne

(Di domenica 4 febbraio 2024)di. È stato riconosciuto colpevole dicontro familiari o conviventi,, ildidial quale, nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno notificato un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo dovrà scontare la pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione per i reiteratiaggravate e minacce poste, in essere nei confronti della propria moglie dal 2019 al 2020 a Macerata Campania. Ilè stato associato presso la casa ...

PORTICO DI CASERTA – E” stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e minaccia, il 34enne di Portico di Caserta al quale, nella serata di ieri, i ca ...20:58:35 Chiesto il proscioglimento per prescrizione nei confronti di Teresa Capaldo e Fabio Fontana per il reato di intestazione fittizia di beni nel processo che riguarda la realizzazione del parche ...Bambini Alla libreria dei piccoli Che storia, a Caserta, quello di sabato sarà un incontro per ricordare l'importanza della convivenza civile e pacifica, l’abbattimento dei muri ...