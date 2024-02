Pistoiese-Sammaurese 0-2 | sesto ko di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pistoia, 4 febbraio 2024 – Sesta sconfitta consecutiva dellarivoluzionata dal garante del trust Maurizio De Simone, superata 2-0 dallaal “Marcello Melani”. Con il concomitante successo del Prato, gli arancioni scendono al tredicesimo posto della classifica, in zona-play out.senza gli squalificati Diakhatè e Greco e l’infortunato Trezza. Pronti via, Ielo scatta sulla sinistra entra in area e batte a rete: Ravaioli è pronto alla deviazione in angolo. Al 3’ sugli sviluppi di un corner dalla destra, stacca di testa Mendolia sottomisura colpendo la traversa. All’8’ Del Rosso calcia dai 22 metri: la palla finisce sul fondo. Al 10’ ci prova Ielo direttamente su calcio di punizione: la sfera sorvola di poco la traversa. All’11’ traversone di Ielo dalla sinistra, Atsina manca l’impatto con il cuoio, non ...