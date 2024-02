Pista Lunga | Giovannini vince la Coppa del Mondo di Mass Start

(Di domenica 4 febbraio 2024) Quebec City – Al Centre de Glaces di Quebec City (Canada), la sesta e ultima tappa delladeldi speed skating ha vissuto la propria giornata intermedia. In chiave italiana, i riflettori erano puntati soprattutto sullamaschile, dove Andrea(Fiamme Gialle) partiva con l’ambizione di imporsi nella classifica generale di specialità. In virtù dell’assenza del belga Bart Swings, leader della graduatoria dedicata alle partenze in linea, il trentenne azzurro doveva guardarsi dalla concorrenza dell’olandese Bart Hoolwerf, del sudcoreano Chung Jae-won e dello svizzero Livio Wenger.ha centrato l’obiettivo al termine di una gara molto tesa e dal finale incertissimo. Il quinto posto è stato sufficiente per incamerare i punti necessari a fregiarsi ...

A Quebec City, arriva il trofeo anche della partenza in linea maschile con Giovannini: sua la coppa di specialità ...Triplice vittoria per Laura Peveri in Giappone. Sul podio anche Maybritt Vigl ...