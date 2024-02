Pioli ‘spavaldo’ in diretta | le parole sul Napoli fanno discutere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha parlato anche delnel corso delle interviste post partita dopo il Frosinone. Le sueinfiammano già il match. Ilè attesa al ritorno al Diego Armando Maradona, dove nelle prossime ore la squadra di Walter Mazzarri dovrà affrontare l’Hellas Verona, una squadra che, come sottolineato dallo stesso tecnico di San Vincenzo in conferenza stampa, ha dato fastidio e non poco la compagine partenopea. Anche nello scorso anno, targato Tricolore, il club scaligero riuscì a strappare un punto in trasferta a Fuorigrotta, a dimostrazione di come la partita di domani, domenica 4 febbraio, non sia così scontata come può sembrare. Anche perché il momento per la squadra azzurra è sicuramente complicato, anche se dalla propria hanno i numerosi rientri, in attesa anche di Victor Osimhen (impegnato in Coppa ...