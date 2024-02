Pioli ha deciso il futuro | il Milan ancora no

Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Milan . Salterà in ogni caso: da capire, però, quando. I nomi dei suoi possibili sostituti (pianetamilan)

Il Milan ha già deciso per quanto riguarda il futuro sulla panchina di Stefano Pioli : l’allenatore non dovrebbe restare in rossonero Il Milan ha già ... (calcionews24)

Dopo la partita contro il Bologna in molto si chiedono chi batterà il prossimo calci o di rigore in casa Milan : Pioli ha scelto Contro il Bologna il ... (dailymilan)

ma oramai Pioli ha deciso di continuare in questo percorso. Con Adlì e Rejnders, praticamente inutili davanti la difesa e affiancati, con Loftus più in avanti e vicino a Giroud in un 424, privo di ...Il Milan ha ottenuto una vittoria significativa sul campo del Frosinone, ribaltando uno svantaggio iniziale e vincendo la partita per 3-2. Il gol del Frosinone al 65' da Mazzitelli, che aveva portato ...Il Milan ha conquistato una vittoria significativa nel Benito Stirpe di Frosinone, mettendo in atto una rimonta piena di sofferenza, cali di concentrazione ma anche di grande determinazione. Il risult ...