Pinerolo-Chieri oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tutto pronto per Wash4green Pienerolo-Reale Mutua Fenera’76, partita valevole per la sesta giornata di ritorno della Serie A1di. La formazione di Michele Marchiaro, reduce dalla vittoria al tie-break contro Busto Arsizio, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare altri punti e difendere la sesta posizione. Serve però una grande prestazione per fermare le ragazze di Giulio Bregoli, quinte in classifica e a caccia dell’undicesimo successo per salire ancora. Si preannuncia spettacolo in questo derby piemontese: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 4 febbraio al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...