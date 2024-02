Pier Silvio Berlusconi | grazie per 15 anni fantastici | chi lascia Mediaset

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)o Chiambretti: ora è ufficiale. Ad annunciarlo, dopo giorni di voci e rumors, è stato lui stesso, il conduttore. In un post su Instagram, infatti, ha scritto: ", ad dell'azienda, ndr) per 15, con affettoo Chiambretti". La sua esperienza nell'azienda di Cologno Monzese è stata costellata di successi,a programmi come Chiambretti Night, Chiambretti muzik show e Chiambretti Supermarket. Anche se Chiambretti non ha detto nulla sul suo futuro televisivo, la strada verso viale Mazzini sembrerebbe essere spianata Già a metà gennaio l'ad Rai Roberto Sergio, in collegamento con una diretta Instagram di Viva Rai 2, condotto da ...