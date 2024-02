Pichetto Fratin | Rischio aumento costi per crisi nel Mar Rosso

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Se per arrivare da questa parte del Mediterraneo bisogna circumnavigare l'Africa, ciò determina un costo maggiore per gli operatori, che può ribaltarsi e creare effetti inflattivi" spiega il ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto, in un'intervista al Sole...

Clima, sviluppo, energia . Il collegamento esistente fra questi tre elementi è il fil rouge per comprendere come potrà svilupparsi il Piano Mattei ... (formiche)

Martedì sarà una giornata cruciale per il settore energetico italiano, quando l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) annuncerà i risultati dell’asta per la fornitura di energia ...dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dell’Ambiente Pichetto Fratin". Così Silvana Snider (nella foto) consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale “Valorizzazione e tutele ...L'Arera annuncerà l'esito dell'asta per la fornitura di energia elettrica a 4,5 milioni di clienti. Il ministro dell'Ambiente prevede costi in calo grazie alla concorrenza. Per chi è nel mercato tutel ...