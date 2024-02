Piazza Affari premia i bancari E le pmi frenano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Villois La Borsa italiana ha vissuto un primo mese del 2024 in chiaroscuro. Il Ftse Mib, grazie principalmente alle banche, ha raggiunto il segno positivo, mentre gli altri indici, rappresentanti le aziende medie e piccole, sono rimasti al palo, com’era già successo nel 2023. Un chiaro segnale di allarme per l’economia reale italiana, basata su imprese di piccole dimensioni, che resta in attesa di novità che riguardano i tassi di interesse ma anche le tensioni belliche internazionali che possono incidere su inflazione ed energia. Parimenti sta accentuandosi il rischio di crisi aziendali soprattutto riguardanti il comparto metalmeccanico a bassa specializzazione e l’automotive, la cui filiera è sempre più vincolata a capi filiera esteri, restii ad aumentare le commesse. Il Gruppo Stellantis, nonostante una sontuosa presenza della scuderia Agnelli-Elkann,fatica a comprendere la ...

Chiusura in flessione per la Borsa di Tokyo, Hong Kong in controtendenza grazie a piani di spesa di Pechino. Alla vigilia Wall Street ha registrato ... (ilsole24ore)

La Bank of England lascia i tassi invariati. Nell’area euro l’inflazione torna a scendere. Euro in area 1,08. Tim sale con l’offerta per l’acquisto ... (ilsole24ore)

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino. È sempre carnevale nel Reatino, dove quest’anno si moltiplicano le iniziative, con arrivi da ...Nuova legge sull’oblio oncologico: tavola rotonda in Piazza San Marco. Questa mattina, nell’auditorium della Fondazione The Human Safety Net, all’interno delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, ...In rialzo titoli settore oil, greggio poco mosso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Inizio di seduta senza direzione per le Borse europee in una settimana che procedera' nel segno d ...