PIACENZA – PERUGIA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 Tempo di big match oggi in casa Rai, che ci vizierà con un match davvero da seguire, quello tra, al momento, occupa il 3° posto in classifica, in virtù di 10 vittorie, 6 sconfitte e 32 punti., al momento, occupa il 2° posto in classifica, in virtù di 13 vittorie , 3 sconfitte e 40 punti.si trova in un ottimo momento di forma, ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia e si trova al 2° posto in classifica, dimostrando ancora un volta la propria forza.sta disputando davvero un ottimo campionato e lo dimostra anche il 3° posto in classifica anche se nell’ultimaè arrivato uno stop inaspettato contro Cisterna. Gli ultimi 5 scontri diretti tra ...