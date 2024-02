Perfect Days di Wim Wenders è candidato all' Oscar come migliore pellicola straniera ed è da settimane in vetta al box office italiano

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Un’altra volta è un’altra volta,ma adesso è adesso» dice a un certo punto Hirayama, il protagonista di, il nuovo (gettonatissimo) film di Wim. Hirayama, impersonato da K?ji Yakusho, è un uomo di mezza età che ogni giorno ripete, con una ritualità da manuale, gli stessi gesti prima di andare a pulire i servizi igienici di “The TokyoToilet”,una serie di diciassette gabinetti pubblici realizzati da grandi archistar nella capitale giapponese. Ripiega il suo futon, si lava i denti, nebulizza le sue piante, fotografa la luce che filtra tra gli alberi (in giapponese si dice “komorebi”), ascolta musica rock da vecchie audiocassette (da Lou Reed a Van Morrison) e cena in un locale per pendolari, prima di addormentarsi da solo con un libro (Patricia Highsmith, William Faulkner). Il giorno dopo ...