Perez ‘dimentica’ il Napoli | il difensore rompe il silenzio dopo l’affare saltato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nehuenprende parolachecon il: cosa ha detto l’argentino al termine di Udinese-Monza Alla fine il calciomercato ha regalato a mister Mazzarri quattro nuovi innesti. Si tratta di Mazzocchi, Ngonge, Dendoncker e Traorè. Non è quindi arrivato il tanto discussocentrale. Nei primi giorni di calciomercato ilha tentato l’affondo per Dragusin, che ha poi deciso di accettare il Tottenham. Poi si è fatta largo l’opzione, anche questa però saltata nelle ultime battute della sessione invernale di calciomercato, seppur sembrasse tutto fatto per il definitivo passaggio del centrale argentino in azzurro. Dell’operazione ne ha parlato quest’oggi in conferenza anche il presidente De Laurentiis: “Poi ...