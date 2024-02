Perché Verani cederà il posto a Paltrinieri per la 10 km alle Olimpiadi | il regolamento del nuoto di fondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’Italia avrà due atleti che la rappresenteranno nella 10 km deldimaschiledi Parigi 2024. E’ stato questo il responso arrivato dalla gara dei Mondiali di Doha (Qatar) che ha definito il quadro della situazione. Come è noto, le prime tre carte olimpiche erano state assegnate ai medagliati di Fukuoka (Giappone): doppio pass per la Germania (oro di Florian Wellbrock e bronzo di Oliver Klement) e un pass all’Ungheria (argento di Kristof Rasovzky, oggi vincitore). Di conseguenza, erano in ballo altri 13 pass, frutto della classifica della 10 km odierna, senza contare che la Francia (Paese ospitante) poteva contare già su uno slot e doveva conquistarlo un altro in gara. Cosa che è avvenuta con il secondodi Marc-Antoine Olivier. Tuttavia, c’è una parte del ...