Perché l’Italia non ha giocato il primo turno di Coppa Davis | il regolamento e quando entrerà in gioco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Questo weekend è cominciata ufficialmente la2024 con ilpreliminare del World Group (oltre a tante altre sfide nelle divisioni inferiori), che assegna ben 12 pass per la fase a gironi in programma dal 10 al 15 settembre., campione in carica, non è però scesa in campoè già qualificata di diritto alle Finals. Gli Azzurri di capitan Filippo Volandri sono stati esentati dai Qualifiers in qualità di finalisti dell’ultima edizione e hanno dunque la certezza di partecipare ad uno dei quattro gironi di settembre, nello specifico quello che si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Oltre alla selezione tricolore sono state promosse alle Finals anche Australia (finalista nel 2023) e le wild card Spagna e Gran Bretagna. Due degli altri tre raggruppamenti ...