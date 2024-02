Perché di seconda mano non va bene? | Affari Tuoi | il caso dopo la risposta di Aurora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Adtrionfa Giovanni insieme alla figlia. Nella puntata andata in onda sabato 3 febbraio, di fatto è stata premiata la tenacia e la voglia di non mollare. I pacchi blu vanno via ma i rossi a un certo punto cominciano a scarseggiare. Ma alla fine, agli ultimi colpi, resistono quelli pesanti da 200mila, 75mila e 50mila. In pochi secondi però Giovanni si ritrova con un pacco rosso da 75mila da aprire e uno blu da 75 euro. Ed è qui che arriva la solita offerta del dottore che mette in difficoltà i due concorrenti. Vengono offerti ben 24mila euro. Una cifra da non buttare via. E così la figlia di Giovanni ammette: "Con quella cifra vorrei realizzare un sogno, comprarmi una macchina nuova". Il sogno innocente e a tratti tenero di una ragazzina giovanissima. Il padre tentenna e non sa cosa fare, se accettare oppure tentare la sorte fino alla fine ...