Per la Crusca con Amadeus cambia anche lingua di Sanremo

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Non c'è dubbio che la quinquennale 'cura', con largo spazio a stili musicali e a protagonisti più giovani, abbia dato i suoi effettisulggio delle canzoni, oggi sempre più medio e vicino al parlato quotidiano". L'osservazione sul Festival diarriva da Lorenzo Coveri, già professore ordinario di Linguistica italiana

Un mistero aleggia sui social: perché il profilo Facebook dell’Accademia della Crusca è stato oscurato ? La secolare istituzione fiorentina non ... (open.online)

Tratto dall’Accademia della Crusca Il verbo prendere, tipicamente usato come bivalente transitivo (qualcuno prende qualcosa, nel significato di ... (linkiesta)

L'accademico professor Lorenzo Coveri dà anche le pagelle: Angelina Mango e i Negramaro promossi con 9 su 10 "Non c'è dubbio che la quinquennale 'cura Amadeus', con largo spazio a stili musicali e a p ...A siglare la bocciatura ci aveva pensato l’Accademia della Crusca, che aveva rilasciato il suo biasimo all’Adnkronos: "La proposta di sanzionare l'uso delle parole straniere per legge, con tanto di ...L'analisi dei testi delle canzoni dei big in gara all'Ariston a cura del professor Lorenzo Coveri dell'Accademia della Crusca ...