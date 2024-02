Per il Piano Mattei serve una forte presenza in Africa Parla Calderaro EUI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilè “un promettente investimento a lungo termine, che nell’immediato dovrebbe permettere all’Italia di sviluppare delle sinergie con il continente finora poco consolidate, ed assumere un ruolo attivo e di coordinazione con l’Unione Europea nell’implementazione del Global Gateway”. Ne è convinto Andrea, Robert Schuman Center Fellow presso lo European University Institute di Firenze e professore in relazioni internazionali a Cardiff University. Ilancora non c’è. Ma il vertice Italia-convocato in Senato da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, a inizio settimana è servito per gettarne le basi. Cinque i pilastri, interconnessi tra loro con gli interventi sulle infrastrutture: istruzione e formazione; agricoltura; salute; energia; acqua. La dotazione iniziale è di ...