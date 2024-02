Per il centrodestra è meglio avere più di Ursula e meno Orbán

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis. Il presidente ungherese, lo avete visto, continua a essere uno dei principali protagonisti del dibattito politico in Italia, oltre che in Europa. In Europa,ha giocato la solita partita: ha minacciato ancora una volta di far saltare un tavolo (questa volta sui nuovi 50 miliardi che l’Ue ha destinato all’Ucraina) e come al solito alla fine ha accettato di votare insieme a tutti gli altri (per evitare di perdere finanziamenti preziosi dall’Ue, su altre partite).però è stato protagonista anche per altre ragioni. Primo: il caso Salis. Tema: la reazione timida dei partiti guidati da Meloni e Salvini rispetto alle immagini della imputata italiana con le braccia e i piedi legati. Problema: ...