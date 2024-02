Pd Nella lista spazio a donne e ecologisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il Pd comunale ha aperto il cantiere per allestire lacandidata alle comunali di giugno. Segretario comunale Lorenzo Plumari, il gruppo consiliare, di cui è anche lei parte, verrà rinnovato e in quali termini? "L’imperativo è apertura allee agli uomini che si impegnano per il bene della comunità, al mondo dell’associazionismo, dello sport e della società civile. Avrremo unaricca, plurale e molto attenta alle rivendicazioni dei movimenti femministi ed". Si trovano persone disposte a impegnarsi in consiglio? "Cesena è fatta di persone generose e disponibili ad impegnarsi per la comunità. Durante l’alluvione tanti giovani e meno giovani sono stati pronti a rimboccarsi le maniche. È la politica che deve tornare a essere attrattiva. Fin quando verrà percepita come giochi di potere al ...