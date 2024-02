Pavia | 89enne trovato morto in casa in un lago di sangue | sotto torchio in caserma la badante

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un anziano di 89 anni è statoquesta mattina, domenica 4 febbraio, all’interno della propria abitazione in località Canavera della frazione Ruino del comune Colli Verdi (). Secondo quanto riporta Il Giorno, l’uomo sarebbe stato rinvenuto da alcuni parenti, in undie ai piedi del letto, con una profonda ferita alla testa. I soccorritori, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Solo l’autopsia chiarirà le cause della morte e l’orario del decesso. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le indagini per omicidio. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa. Dai primi accertamenti è emerso come l’anziano viveva solo ed era assistito da unaitaliana di 40 anni. La donna è stata accompagnata in ...