Paventi | «Inter | c’è voglia di dimostrare! Una sensazione forte»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Quest’anno l’dimostra di avere molta determinazione e la stessa dovrà impiegare anche stasera contro la Juventus. Andreainforma sulle sensazioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro. DISINNESCARE – In-Juventus sarà fondamentale l’approccio dei nerazzurri, che secondo Andreanon mancherà. Ecco le ultime sensazioni sull’atteso match di questa sera del giornalista di Sky Sport 24: «Nella testa dei giocatori c’è questadi dimostrare quel qualcosa in più che ti possa avvicinare mentalmente e anche praticamente allo scudetto. Simone Inzaghi ha fatto molto bene e ha vinto cinque trofei e su questa panchina non è mai semplice trovare questo tipo di continuità. Ora c’è uno step quasi obbligato nella storia di chi vuol lasciare il segno nell’. Questo ...

