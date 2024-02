Pattinaggio | Andrea Giovanini vince la Coppa del Mondo di speed | basta il quinto posto a Quebec City

(Di domenica 4 febbraio 2024)Giovanniniladeldi2024. Nella mass start maschile, l’azzurro chiude al quintanella sesta e ultima tappa di, in Canada, e riesce a difendere il primodi specialità sfruttando l’assenza del belga Swings. Non riescono nell’assalto finale l’olandese Hoolfwerf, il sudcoreano Chung Jae-won e lo svizzero Wenger. Nella gara di oggi sesto Di Stefano, che ha corso da spalla di Giovannini. Italia che quindi regna sovrana sia nellosia nelle lunghe distanze, Davide Ghiotto 1°. Nelle altre gare, Pegher chiude 10ª nei 500 metri. Sempre nei 500, David Bosa chiude 12°. Nei 1500, Alessio Trentin è 14°. SportFace.

La serata italiana è ancora foriera di ottime notizie in casa azzurra: al Centre de Glaces di Quebec City, in Canada, Andrea Giovannini è quinto nella mass start dell'ultima tappa della Coppa del Mondo.