Passo falso L’Atletico Centobuchi passa in casa del Trodica

(Di domenica 4 febbraio 2024)0 ATLETICO: Marani, Tartabini, Usignoli (23’st Sejfullai); Berrettoni, Emiliozzi, Romagnoli (33’st De Martino): Catinari, Moriconi (33’st Ciccarelli), Chornopyschuk, Titone (45’ Merzoug e 43’st Sanneh), Pampano All. Buratti. ATLETICO: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella; Lanzano, De Cesaris, Stacchiotti (11’st Sharif); D’Intino (26’st Picciola), Veccia, Galli (35’st’ Liberati), Napolano, Cialini All. Fusco. Arbitro: Ricciarini di Pesaro. Rete: 62’ rig. Napolano. Ilperde lo scontro diretto per restare sul podio esi prende il terzo posto. Gli ascolani festeggiano con merito e fanno due su due come l’anno scorso. Senza Monserrat in difesa, con Panichelli squalificato, Buratti perde in corso ...

Passo falso nella Liga del Girona che si fa bloccare in casa sullo 0-0 dalla Real Sociedad e rischia di vedere allontanarsi in vetta il Real Madrid che domani è impegnato nel derby con l'Atletico Madr ...La partita scivola via al 16’. Quando le proteste di Tessitori riassumono l’esasperazione della Reyer per certi contatti non fischiati. Fallo tecnico, applauso, espulsione e Venezia, già senza Kabenge ...Per due volte in vantaggio, il Sassuolo si fa riprendere e poi cade nel finale con due reti di Ferguson e Saelemaekers ...