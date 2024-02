“Parlano i fatti” Carlo Conti | nessuna scusa | la finale di Tali e Quali finisce male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024)e Quali, finisce male persu Rai Uno. Una vera e propria mazzata mediatica. Sabato 3 febbraio 2024, lo spettacolo del sabato sera di Rai Uno esce nettamente sconfitto ancora una volta dal confronto con Maria De Filippi e “C’è Posta per te”. Una debacle nonostante l’attesa finalissima. La puntata dello show condotto dal presentatore toscano è stata comunque ricca di momenti avvincenti e di emozioni. Ed ha confermato di avere uno zoccolo duro di spettatori fedeli nel tempo. Come tutti sanno ormai la quarta edizione die Quali si è conclusa con la proclamazione del vincitore: Francesca La Colla. Diciamolo pure apertamente, non c’è stata gara. La Colla ha sbaragliato la concorrenza con la sua Adele. Per chi non la conoscesse. Ecco qualche breve cenno della sua biografia: come riportato dal blog di ...