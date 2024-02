Parigi al voto per il referendum anti Suv | “Volete una tariffa di sosta più alta per i veicoli ingombranti e inquinanti?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il 4 febbraio 2024 potrebbe essere un giorno da dimenticare per i proprietari di Suv a. Nella capitale francese, infatti, è stato indetto per oggi unin cui i cittadini dovranno esprimersi sulla possibilità di imporre unadispecifica per le vetture più pesdi 1,6 tonnellate (2.000 kg nel caso dielettrici). Dalle 9 alle 19, 1,3 milioni di elettorini sono chiamati alle urne in uno dei 39 seggi per rispondere al seguente quesito: “Favorevole o contrario alla creazione di unaspecifica diper le auto individuali pes, ingombr, inquin?”. Nel mirino, sono soprattutto i cosiddetti Suv (Sport Utility Vehicle) e i ...