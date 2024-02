Parapiglia in centro Allontanato dal bar | scatena il putiferio Urla | botte e due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’ultimo bicchiere negato, le, ile le. È stata una nottata movimentata quella tra ieri e venerdì in via Bersaglieri del Po, dove intorno a mezzanotte è scoppiata una fuoriosa lite all’esterno di un locale. Il bilancio dell’alterco è di due persone lievemente ferite e l’arrivo sul posto di diverse pattuglie delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla tranquillità. Sull’accaduto sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri al fine di ricostruire i contorni della scazzottata. L’allarme. È mezzanotte passata e sulle strade delle movida c’è ancora molta gente che tira tardi in compagnia. In un locale di via Bersaglieri del Po entra un soggetto che chiede da bere. La titolare si rende subito conto delle condizioni del cliente, il quale aveva con ogni probabilità già alzato ...