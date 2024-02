Paperdi Caserta | colpaccio sul campo della Paffoni Fulgor Omegna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLafa ilal Palasport di Gravellona Toce. La squadra di Ciro Dell’Imperio, nonostante l’assenza di Niccolò Moffa, domina il confronto contro laimponendosi per 77-87, conquistando la quarta vittoria in campionato, la terza nelle ultime quattro partite, e mettendo così il fiato sul colloLars Virtus Arechi Salerno, penultima e impegnata domani, domenica, nel derby con la Geko PSA Sant’Antimo. Il primo parziale è praticamente perfetto per i bianconeri. Il pallone viaggia che è un piacere in attacco, mandando a segno le prime sette conclusioni dal, compreso un tiro da tre punti di Paolo Paci. La tripla di Alibegovic spariglia le carte al 4? per il 10-14, da lì ...