Papa | Pace oggi più che mai a rischio

(Di domenica 4 febbraio 2024) 12.45 "Invito a pregare per laalla quale il mondo tanto anela e chepiù che mai è messa ain molti luoghi". E' l'appello diFrancesco al termine dell'Angelus. La, sottolinea, "non è una responsabilità di pochi ma dell'intera famiglia umana.Cooperiamo tutti a costruirla con gesti di compassione e di coraggio". Poi auspica "il superamento di visioni ideologiche per riscoprire che ogni vita umana, anche quella più segnata dai limiti,ha un valore immenso e è cadi donare qualcosa agli altri"

Gesù in movimento. Papa Francesco descrive così il Vangelo della Liturgia odierna durante l’Angelus in Piazza San Pietro.Se ieri Papa Francesco ha voluto inviare una lettera aperta agli ebrei di Israele per ricordare che l'antisemitismo è un peccato agli occhi di Dio e per sottolineare che nel suo ...L'Associazione, presieduta da Paolo Hu Shaogang, esponente di spicco e membro stimato anche della comunità torinese, è nata dieci anni fa con l'obiettivo di promuovere scambi economici, politici e ...