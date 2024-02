Papà licenziato per avere preso tre giorni di congedo parentale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Avevatredi, che gli sono costati il licenziamento. Un uomo è stato poi reintegrato dal giudice del Lavoro di Perugia, che ha condannato l’azienda, come racconta Il Messaggero Umbria. L’azienda dovrà anche versare il pagamento delle 13 mensilità di stipendio più i contributi persi. Il lavoratore avevaper occuparsi della figlia di due anni e permettere alla moglie di tornare al lavoro dopo la maternità. L’azienda prima lo ha sospeso, alla vigilia di Natale, e poi lo ha. Il giudice Giampaolo Cervelli della sezione Lavoro del tribunale civile di Perugia ha però stabilito come ilsia stato “destinato a incombenze necessarie per la cura della famiglia e della ...