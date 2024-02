Paola Perego torna in tv dopo l’intervento e Mara Venier le fa una sorpresa | “Quando mi sono svegliata dall’anestesia era accanto al mio letto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Berretto in testa, occhiali da sole, sciarpa e giubbotto: cosìsi presenta anello studio di Citofonare Rai 2 nella puntata del 4 febbraio prima di andarsi a preparare per Domenica In. Un’irruzione che sorprende tutti, a partire dalle padrone di casa Simona Ventura e. “Prima di andare a fare il restauro… guarda come sto… praticamente la Befana” commenta la conduttrice, che spiega così il motivo della sua presenza: “Volevo dare il bento a“. Come noto, infatti,di recente si è sottoposta a un intervento per una neoplasia, e la puntata odierna segna il ritorno in tvl’operazione. A questo punto è proprio la diretta interessata a prendere la parola per condividere con il pubblico un ...