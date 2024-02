Palmisano e Fortunato | doppietta in Spagna nella 10 km di marcia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Granada, 4 febbraio 2024 – Antoe l’altro nascente azzurro Francescohanno centrato un doppio successo10 km didi Guadix, nei pressi di Granada in Andalusia, confermando lo stato di grande salute dellaitaliana nei mesi che portano alle Olimpiadi di Parigi. La campionessa olimpica della 20 km Antoha concluso con il tempo di 44’02,gara che rappresenta anche un test all’interno del raduno di preparazione in, dove gli azzurri resteranno fino al 13 febbraio. Laha battuto con grande distacco le spagnole Laura Garcia Caro (45’19) e Antia Chamosa (46’12). Vittoria azzurra anchegara maschile con ...

