Pallanuoto | Mondiali donne Buona la prima uscita del Setterosa

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le azzurre piegano la Gran Bretagna per 22-10, ora la sfida col Sud Africa. ROMA -laper ilneifemminili di, in scena nell'avveniristico Aspire Dome di Doha. Le azzurre, allenate da Carlo Silipo, hanno piegato la Gran Bretagna con il punteggio di 22-10. Su

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 15.39 Alcuni statistiche dell’Italia: 4 ... (oasport)

Inizia con una larga vittoria, come preventivabile alla vigilia, il cammino del Setterosa ai Mondiali di Doha , in Qatar, dove sono a disposizione ... (oasport)

IN AGGIORNAMENTO. Esordio ok per il Setterosa al mondiali di Doha. Battuta la Gran Bretagna settima in Europa lo scorso gennaio che ritornava ad un mondiale dal 2013 a Barcellona. Quaterne di Bianconi ...Fuori dal podio, ma con due biglietti staccati per le Olimpiadi di Parigi 2024. Domenico Acerenza e Dario Verani chiudono tra i top ten la 10 chilometri di nuoto in acque libere ai Mondiali di Doha e ...Il Settebello a caccia del pass olimpico, domani debutto col Kazakistan ROMA (ITALPRESS) - Dal bronzo europeo verso il pass olimpico. Il ...