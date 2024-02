Pallamano | Brixen | è Coppa Italia al maschile! Alperia Black Devils superati di misura

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una partita al cardiopalma ha assegnato lamaschile 2024 di, vinta dalper 26-25 dalnel duello contro gli. Equilibrio, equilibrio e ancora equilibrio in una contesta decisa dai dettagli e chiusa dopo il primo tempo sul 12-12 a far capire quanta poca distanza sia intercorsa fra le due formazioni. La differenza l’ha fatta uno scatenato Paulo Vinicius, autore di 8 gol, top scorer assoluto di un match dove ilha registrato anche le 5 reti di Sontacchi, mentre ihanno visto Juan Pablo Cuello andare a referto 6 volte, ma alla fine invano. Dopo aver fatto fuori il Conversano, 34-29 nei quarti di finale, e soprattutto Bolzano, per ...

Come lo scorso anno, l'Handball Erice batte in semifinale di Coppa Italia la Jomi Salerno, con il risultato di 22 a 27 ...In vantaggio di cinque gol, le pontine subiscono un break di 6-0 e perdono la possibilità di giocare la semifinale di questa sera contro Cassano Magnago ...