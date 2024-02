Paghi per evitare guai E le portano via tutto l’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Truffano un’anziana e levia tutti gli oggetti d’oro che aveva in casa. E’ successo nel tardo pomeriggio di venerdì a Porcari, in via Barsanti e Matteucci. Purtroppo, dopo vari tentativi che si sono registrati nella mattina dello stesso giorno, per fortuna sventati dalle famiglie, stavolta la povera donna, sola in casa al momento dell’entrata in azione dei delinquenti, è caduta nel tranello. Solito il modus operandi. E’ arrivata una telefonata da parte di un sedicente legale che ha chiesto alla signora che occorreva del denaro per un familiare che era rimasto coinvolto in un incidente molto grave, da lui stesso provocato e che stava rischiando il carcere. La vittima si è impaurita, con l’interlocutore sempre più pressante al telefono e che le ha intimato di fare presto, se non avesse avuto contanti poteva comunque predisporre gli oggetti d’oro che custodiva ...