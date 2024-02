Pagelle Torino-Salernitana 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico Grandeprimo tempo soporifero con i ragazzi di Filippo Inzaghi tutti arroccati dentro la propria metà campo e con ilche non riesce a sfondare e creare occasioni. Nella ripresa laprova ad uscire dal guscio anche grazie ai cambi, ma i padroni di casa collezionano corner senza riuscire a trovare la porta. E forse la palla gol più importante ce l’ha Dia, ma il suo destro viene parato da Milinkovic-Savic. Nel finale, grazie all’ennesimo corner conquistato, ilspreca il gol che ...

Torino -Salernitana 0-0 Milinkovic-Savic 6,5: partita quasi da spettatore per il portiere serbo che la prima parata la compie a una decina di... ()

All'Olimpico gara tirata e molto fisica: granata avanti piano in classifica, i campani interrompono la striscia negativa ...PRIMO TEMPO 38' Prova a ripartire in contropiede il Toro, sbagliato l'ultimo passaggio. 36' Ricci liberato al cross a destra, sbaglia tutto e mette direttamente sul fondo. 35' ...