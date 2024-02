Pagelle slalom Chamonix | Yule fa la storia | Noel si mangia le mani | Vinatzer risale | Sala spreca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)Domenica 4 febbraio DANIEL9: lo svizzero fa la, senza mezzi termini. Si qualifica per il rotto della cuffia alla seconda manche e, da trentesimo, va a vincere. Qualcosa di irripetibile. Certo, le condizioni della pista lo hanno favorito, dato che tra temperature primaverili e neve che si scioglieva, tutti quelli che sono partiti dopo di lui hanno dovuto combattere per rimanere nel tracciato, ma lui è stato bravo ad approfittare della situazione. LOIC MEILLARD 8: un ottimo secondo posto che va a completare una brillante doppietta svizzera. Tra quelli arrivati al traguardo è quello più regolare. Quinto a metà gara, si issa fino alla piazza d’onore e manca il successo per soli 16 centesimi. Una gara che conferma il suo momento decisamente positivo. CLEMENT ...