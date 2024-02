PAGELLE – Kvaratskhelia è la Stella Rossa della Resistenza al ridimensionamento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ledi Napoli-Verona 2-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. Romeo resta cornuto per un pelo, Ilaria, e il Napoli del Duce Aurelio (Eia Eia Delalà) festeggia la seconda vittoria consecutiva sul suolo patrio e amico. Roba extralusso in questi tempi grami e repubblichini, in cui il Presidentissimo imbavaglia la stampa e parla in piedi e a pancia in fuori per infuocati proclami finanche sulle caratteristiche tecniche di Lindstrom. Precisato questo, la partita del pipelet rapper principia nella ripresa con la deviazione di quel tiro del serbo servo di Giulietta. Gollorius ostenta pure un piglio da capomanipolo cazziando gli esterni che perdono palla. Eia Eia Delalà – 6,5 Sul gol non ha nessuna colpa, attento su Lazovic. Bello il momento del cazziatone: lo meritavano – 6,5 DI LORENZO. L’Eurocapitano sembra proprio lui per gran parte del primo ...