Pagelle Inter-Juventus 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024 (Di domenica 4 febbraio 2024) Le Pagelle di Inter-Juventus 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo venticinque minuti di alto livello dei nerazzurri, poi due contropiedi dei bianconeri, uno in particolare sprecato malamente da Vlahovic, infine l’autogol sfortunato di Gatti che stappa la sfida del Meazza. Nella ripresa le squadre all’improvviso si allungano tantissimo e i nerazzurri ci provano spesso in contropiede, mentre i bianconeri trovano un po’ di coraggio nel finale. Di seguito ecco le Pagelle della sfida. GLI HIGHLIGHTS Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (44’st De Vrij sv); Darmian 6 (28’st Dumfries 6), Barella 6.5 (44’st ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di domenica 4 febbraio 2024) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventitreesima giornata di. Nel primo tempo venticinque minuti di alto livello dei nerazzurri, poi due contropiedi dei bianconeri, uno in particolare sprecato malamente da Vlahovic, infine l’autogol sfortunato di Gatti che stappa la sfida del Meazza. Nella ripresa le squadre all’improvviso si allungano tantissimo e i nerazzurri ci provano spesso in contropiede, mentre i bianconeri trovano un po’ di coraggio nel finale. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (44’st De Vrij sv); Darmian 6 (28’st Dumfries 6), Barella 6.5 (44’st ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" (FOTO) La Curva Nord del San Siro ha dedicato uno striscione alla società bianconera nella sera dello scontro diretto. Inter-Juventus si gioca anche sugli spalti. Il Derby d'Italia è da sempre una delle ...

Si è concluso il primo tempo della partita scudetto tra Inter e Juventus a San Siro, posticipo domenicale della ventitreesima giornata di Serie A. Al rientro negli spogliatoi i nerazzurri conducono ...

Capuano: «Vantaggio Inter meritato. La Juve non ha mai tirato in porta, ma…». Il commento a caldo del primo tempo Il giornalista Giovanni Capuano via Twitter ha commentato a caldo il primo tempo di ...