Pagelle Inter Juve | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Iaidel match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeidel match tra, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Non c’è il gol, ma la partita di Thuram è stata ottima: l’attaccante francese è stata una spina costante nel fianco dei bianconeri. I suoi strappi e la sua capacità di associarsi con i compagni lo hanno reso il nemico pubblico numero uno per la. Come lui anche Dimarco è stato decisivo nella vittoria, con i suoi movimenti sulla sinistra su cui cambiaso non è riuscito a prendergli le misure. Dietro Pavard si merita sicuramente un voto alto: dietro ha concesso poco o ...