Padovan | «Inter-Juventus | una sorpresa! Allegri ha un’arma in corso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per Giancarlopotrà riservare una sorpresa. A Sky Sport il giornalista analizza quello che potremo, secondo lui, vedere stasera in campo. DECISIVA – Giancarloanalizza ulteriormente: «Sarà decisiva, soprattutto se vince l’. Oggi vedremo una sorpresa e penso che laandrà a pressare alto e cercherà di fare gol subito, per poi chiudersi dietro. In ogni caso proverà a restare sempre compatta e difendere con equilibrio. I nerazzurri sono abituati a gestire e a prendere l’iniziativa, sviluppando azioni in ampiezza con gli esterni. Prevedo più possesso palla, complessivamente, dell’. In ogni casohain, ...