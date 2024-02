Ospiti Domenica In | Amadeus apre agli spoiler su Sanremo 2024 | tutti i protagonisti

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi,4 febbraio, a partire dalle 14.00, Rai1 e Rai Italia trasmetteranno in diretta la nuova puntata diIn, condotta da Mara Venier, direttamente dStudi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Come sempre, ci saranno moltie sorprese, tra cui un collegamento condal Teatro Ariston di, per svelare alcune novità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.