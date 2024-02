Osasuna-Celta Vigo | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 febbraio 2024)è una gara valida per la ventitreesima giornata dellae si gioca domenica alle 16:15: tv,Da un lato una squadra che ha messo un poco di punti in cascina e che quindi guarda con una certa tranquillità al match di oggi. Dall’altro invece una formazione che sembrava essersi tirata fuori dal momento negativo e che invece, dopo tre sconfitte di fila, si trova di nuovo impigliata nelle zone rosse della classifica. Ad entrambe servono i punti. Ed entrambe faranno di tutto per riuscire nel proprio intento. Budimir (Lapresse) – Ilveggente.itE cosa succede si solito quando c’è questa situazione di classifica? Che soprattutto ildi Rafa Benitez, un punto sopra la zona retrocessione, si potrebbe ...