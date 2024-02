Oroscopo dal 4 al 10 febbraio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 4 febbraio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, un nuovo appuntamento con l’settimanale. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 4 al 102024. Mercurio e la Luna nuova in Acquario renderanno – nel corso della settimana – Gemelli e Sagittario magnetici nelle relazioni.– velvetgossipAl contrario la Bilancia e i Pesci che vivranno una certa freddezza in amore. Scopriamo cosa accadrà ai dodici segni dello zodiaco secondo le stelle di Velvet Gossip.: le previsioni dello zodiaco Buone notizie per il segno dell’Ariete! In questa settimana il pianeta Mercurio effettuerà un transito favorevole che vi porterà un po’ di sollievo. Certo, la stanchezza non mancherà, ma almeno troverete lungo il vostro percorso, meno ostacoli. Toro, avrete difficoltà nella ...