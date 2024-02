Oroscopo cinese | tutto sull’anno del Drago

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 4 febbraio 2024) Secondo l’il nuovo anno lunare è quello dedicato al quinto elemento associato alla presenza del. Per i paesi che celebrano questa ricorrenza, l’inizio è fissato per il 10 febbraio 2024. Quest’anno, in particolare, sarà dunque l’anno deldi Legno. L’è composto da 12 segni che corrispondono ad altrettanti animali. Ciascuno di questi segni ha un ciclo di 12 anni che si manifestano con un elemento preciso ogni 6 decenni. L’anno lunare che sta per arrivare, dunque, è quello deldi Legno ed è un segno che, prima del 2024, è caduto (ciclicamente) nel 1904 e nel 1964. Questo segno indica, in contemporanea, estro e stabilità e, paragonato ad un segno del ‘nostro’ zodiaco, si potrebbe mettere in parallelo con le caratteristiche ...