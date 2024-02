OnePlus 11 e OnePlus 12 ricevono i primi pacchetti di funzionalità IA in Cina

(Adnkronos) - SHENZHEN, CHINA - Media OutReach Newswire - 30 January 2024 - OnePlus , a global technology leader, today announced its pivotal ... (liberoquotidiano)

Aggiornamenti per Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy F13, OnePlus Open , OnePlus 12, OnePlus Nord CE 5G e OnePlus TV Q1: ecco tutte le novità . L'articolo ... (tuttoandroid)

aggiornamenti per OnePlus 12R, Nord 3 5G, Xiaomi 12 Pro, Nothing Phone (1), Realme GT2 Pro, GT2 Explorer Master Edition e Google Pixel ... (tuttoandroid)

OnePlus 12 ha fatto il suo debutto globale alla fine del mese scorso. Sebbene funzioni con lo stesso Snapdragon 8 Gen 3 di alcuni dispositivi della serie Samsung Galaxy S24, al momento del lancio non ...OnePlus è un’azienda in costante evoluzione e nel corso degli anni ha cambiato più volte la propria stretegia commerciale, passando dai flagship killer quali gli smartphone OnePlus 7 e 7 Pro. Poi sono ...Il OnePlus 12R e il Google Pixel 7a sono ottime opzioni per coloro che desiderano le caratteristiche di un'ammiraglia con un budget limitato. Tuttavia, uno dei due offre più valore dell'altro.