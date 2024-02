Omicidio di Desirée Piovanelli | torna in libertà uno dei suoi assassini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 4 febbraio 2024)diinGiovanni Erra, uno dei quattro carnefici della 15enne attirata con l’inganno in una cascina Giovanni Erra fu condannato a 20 anni di carcere per aver massacrato, insieme a tre minorenni, Nicola Bertocchi, Mattia Franco (detto Bibo) e Nicola Vavassori (detto Nico), la quindicenne che venne attirata in un cascinale con il pretesto di mostrarle dei gattini appena nati. A convincerla fu uno dei due ragazzi minorenni, vicino di casa di. Una volta caduta nella trappola, i quattro avrebbero cercato di violentarla ma la reazione discatenò la furia omicida. Venne colpita da una prima coltellata al torace e poi cercando di fuggire, sarebbe stata riportata al ...