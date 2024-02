Oggi saranno abbattuti dieci platani compromessi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Via. Continuala messa in sicurezza delle alberature nelle aree verdi pubbliche. L’abbattimento sarà in viale Matteotti, nel tratto da via del Funaro a via Cavallerizza. Al loro postomessi a dimora 16 nuovi alberi, sei in più di quelli attuali. L’intervento – spiega una nota – è , necessario anche a mantenere la sicurezza della viabilità e dei percorsi ciclopedonali, e rientra in un piano complessivo di riqualificazione del viale approvato dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. I nuovi 16 alberi che sostituiranno quellisono sempre, ma di una varietà diversa: una specie con una chioma più compatta e adatta ai viali. "L’intervento sui– sottolinea l’assessore al governo del territorio Leonardo ...