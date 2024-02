Nuovo allenatore Bari | Cannavaro in pole ma non solo | tutti i nomi in lista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pasquale Marino non è più l’del. Dopo la gara contro il Palermo la società ha optato per un cambio in panchina al quale, si spera, possa legarsi anche un cambio di rotta per evitare lo spettro della retrocessione in Serie C. Dopo l’esonero di Mignani e quello di Marino, ilsi prepara a cambiare il terzoin stagione.: FabioinIl nome caldo per la panchina barese sarebbe quello di Fabio, affiancato dal fratello Paolo. Il profilo del Campione del Mondo 2006 è venuto fuori da un conciliabolo che nella notte di venerdì sarebbe avvenuto fra Aurelio De Laurentiis, patron della Filmauro e il direttore sportivo del, Ciro ...