Nuovi raid aerei contro i ribelli Houthi

Gli Stati Uniti "non vogliono il conflitto in Medioriente o in qualsiasi altra parte del mondo. Ma tutti coloro che vogliono farci del male sappiano questo: se fate del male a un americano, reagiremo" ...Austin: 'Stop attacchi contro le navi in Mar Rosso o ci saranno altre conseguenze'. Gb: 'Attacchi a Houthi non sono escalation' ...Nelle nuove incursioni Usa coinvolti anche i britannici. Trenta obiettivi raggiunti . Il Cremlino chiede all’Onu una riunione urgente del Consiglio di sicurezza. .